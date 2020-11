Test dei simboli dell’antico Egitto, per scoprire cosa dovresti cambiare della tua vita

Se qualche aspetto della tua vita non ti soddisfa, o se sei curioso di capire se dovresti cambiare direzione in qualche ambito, questo test dei simboli dell’antico Egitto è perfetto per te.

Funziona in modo semplicissimo: basta scegliere uno dei sei simboli raffigurati nell’immagine e leggere il profilo corrispondente, dove scoprirai nel dettaglio cosa dovresti cambiare.

Tu quale simbolo hai scelto? La prima risposta è quella più vera!

Simbolo 1

Se hai scelto questo simbolo, nonostante tu sia capace di grande amore, non sempre riesci a dimostrarlo. Il consiglio è di aprirti e rivelare i tuoi sentimenti e le tue emozioni, senza paura del giudizio. Sarai ricambiato.

Simbolo 2

Questo simbolo ti consiglia di ricongiungerti con la tua famiglia, non è il caso di continuare a tenerla lontana. Potrebbe rivelarsi molto più preziosa di quanto pensi.

Simbolo 3

Questo simbolo suggerisce che stai accumulando troppa negatività a causa di alcune persone che ti circondano. Meglio tenere un po’ di distanze da questi individui.

Simbolo 4

Il simbolo numero 4 rivela che con il passare degli anni hai perso la fiducia nel futuro, ma che dovresti ritrovarla imparando a coltivare l’ottimismo. Ti sarà estremamente d’aiuto.

Simbolo 5

Questo simbolo indica che probabilmente sei molto ansioso. Per superare questo problema dovresti riconnetterti con il tuo lato più infantile, rilassarti e visualizzare i tuoi sogni fin nei minimi dettagli.

Simbolo 6

Questo simbolo indica che devi fidarti del tuo istinto e del tuo cuore perché, dentro di te, sai cosa è giusto per te e cosa no. Cerca invece di stare alla larga da chi ti giudica troppo.

FONTE: namastest

Ti potrebbe interessare anche: