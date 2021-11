Splitting Colors: questa illusione ottica dimostra che uno stesso oggetto può sembrare diverso a seconda di ciò che lo circonda

Vincitrice del Best Illusion of The Year Contest del 2015, Splitting Colors è un’illusione ottica creata da Mark Vergeer davvero singolare. Prima di spiegarvi il meccanismo, vi consigliamo di guardare con attenzione il video che segue.

Come avrete notato, le due strisce colorate iniziali sono uguali ma quando vengono visualizzate in un contesto cromatico diverso, il loro colore sembra cambiare. La prima striscia, una volta inserita sulla banda blu e gialla, sembra diventare rossa e ciano.

La striscia sottostante, che è identica, inserita sulla banda rossa e ciano, appare gialla e blu.

Perché succede? Perché il cervello reinterpreta i colori della striscia in base al contesto. Dimostrando quindi che il contesto in cui è inserito un oggetto influisce molto sulla nostra percezione.

