Volare, tornare a scuola, fuggire, essere nudi in pubblico: il sogno che fai più spesso rivela qualcosa di te

I 14 Pinguini tornati in libertà, il commovente ritorno in natura

Se alcuni sogni sono decisamente insoliti e rari, altre esperienze oniriche sono molto comuni. Per esempio volare, tornare a scuola, fuggire da qualcosa o da qualcuno, ritrovarsi nudi nel bel mezzo della gente.

Anche se non tutti credono che i sogni abbiano un senso, l’umanità fin dai tempi antichi ne è profondamente affascinata. Oggigiorno c’è chi li ritiene un modo per scaricare le energie mentali accumulate, chi afferma siano utili per risolvere i problemi, chi li considera “uno stratagemma adattivo che permette di mantenere una percezione stabile della realtà condivisa o di una membrana comunicativa con altri mondi o altre dimensioni”.

Insomma, esistono le più diverse interpretazioni, che variano anche in base al vissuto soggettivo del sognatore. Difatti non esiste un unico significato valido per tutti. Quello che è certo, però, è che i sogni lasciano delle tracce su di noi e quelli comuni, come spiega il “Dizionario dei sogni per negati” di Penney Peirce, spesso si basano su emozioni condivise.

Sono proprio questi ultimi i protagonisti del test di oggi. E nello specifico i seguenti: volare, tornare a scuola, fuggire ed essere nudi in pubblico. Quale dei quattro fai più spesso o ti è capitato di sognare? Per scoprire cosa significa, tenendo conto che si tratta di significati comuni indicativi e assolutamente non esaustivi, leggi il profilo corrispondente.

Sognare di volare

Sognare di volare può avere diversi significati. Secondo alcune interpretazioni è di buon auspicio, legato al successo e alla felicità, ma solo se l’esperienza del volo è vissuta positivamente. In altri casi potrebbe indicare la tua voglia di fantasticare o di evadere dalla vita quotidiana.

Sognare di tornare a scuola

Capita di sognare di tornare sui banchi di scuola o di dover sostenere un esame che in realtà abbiamo già fatto. Il sogno potrebbe indicare che devi affrontare delle sfide particolarmente difficili o che comunque ti procurano timore e ansia.

Sognare di fuggire o di essere inseguiti

Sognare di fuggire o di essere inseguiti da qualcosa o da qualcuno può avere a che fare con il timore di affrontare una qualche persona o esperienza nella vita reale, spiega il “Dizionario dei sogni per negati”. Se nel sogno ti blocchi, è probabile che tu debba fermarti e affrontare chi ti insegue per ricevere un messaggio.

Sognare di essere nudi in pubblico

Sognare di essere nudi in pubblico secondo il “Dizionario dei sogni per negati” porta alla luce qualcosa che non vuoi che gli altri sappiano di te e implica anche l’essere colti impreparati. I luoghi in cui ti trovi nudo indicano dove ti senti più vulnerabile.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: