Hai sognato di baciare qualcuno? Ecco cosa può significare

Ti è mai capitato di sognare di baciare qualcuno? Ebbene, come tutti i sogni, anche questo ha un suo significato che cambia a seconda del contesto e del tipo di bacio.

Sì perché i baci ovviamente non sono tutti uguali. Ci sono baci passionali, affettuosi, baci a stampo o più erotici. E ognuno nasconde un significato diverso.

Se vuoi scoprire cosa significa il tuo bacio onirico, ecco di seguito la spiegazione. Ti ricordiamo come sempre che si tratta di un test a scopo puramente ludico e che non ha alcuna valenza di tipo psicologico.

Hai sognato di baciare il tuo partner

In questo caso il significato è diverso da come te lo aspetti. A quanto pare indica che devi migliorare la comunicazione nella tua relazione.

Hai sognato di baciare amici o familiari

Hai sognato di dare un bacio a un familiare o a un amico? Probabilmente hai bisogno di parlargli.

Hai sognato di baciare un bambino

In questo caso il sogno probabilmente ti suggerisce che qualcosa potrebbe nascere presto. Non un figlio o una figlia ma magari un progetto o un’opportunità che non ti aspetti.

Hai sognato di baciare una persona morta

Un sogno un po’ inquietante ma niente paura, si dice che sognare di baciare una persona morta porti guadagno e porti bene in ambito lavorativo.

