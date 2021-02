Sfida visiva: quanti personaggi dei cartoni animati riesci a riconoscere in meno di 30 secondi?

Se guardi l’immagine, noterai subito che nasconde le sagome di famosi personaggi dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90. Fin qui tutto semplice se non fosse che le sagome sono numerose e individuarle tutte in meno di 30 secondi è una sfida che richiede molta abilità.

Ti consigliamo di impostare il cronometro e verificare quanti personaggi riconosci in mezzo minuto. Dopodiché leggi il profilo corrispondente in base al risultato ottenuto.

Da 1 a 10 personaggi

Probabilmente nell’infanzia non eri troppo preso dalla tv, preferivi divertirti in altro modo. O forse, semplicemente, la tua memoria non è più quella di un tempo.

Da 11 a 20 personaggi

Nell’infanzia guardavi abbastanza i cartoni animati ma non erano la tua priorità.

Da 21 a 30 personaggi

Sei un vero e proprio esperto di cartoni animati. Ma quanti ne guardavi?!!

Ecco l’elenco completo dei 34 personaggi:

Topolino Daffy Duck / Daffy Duck Fred Flintstone / Peter Flintstone Ren e Stimpy / Ren e Stimpy Bart Simpson Spongebob Squarepants / Spongebob Squarepants Felix The Cat / El Gato Felix Il Roadrunner / Il Roadrunner Marge Simpson Orso Yogi / Orso Yogi Stewie griffin Popeye The Sailor Man / Popeye The Sailor Sig. Krabs / Sig. Krabs Charlie Brown Bugs bunny Wilma Flintstone / Vilma Flintstone Mighty Mouse / Il Super Mouse Bullwinkle Odiare Pippo / Tribilín Squidward / Squidward Dexter Snoopy Mojo jojo Olio d’oliva / Oliva Olivo La pantera rosa / La Pantera Rosa Betty boop Arnold Casper il fantasma amichevole / Gasparín, il fantasma amichevole Mr. Peabody & Sherman / Peabody e Sherman Taz / The Tasmanian Devil Robert Adelvice “Bobby” Generic / Bobby Generic Pinky and The Brain / Pinky and the Brain Marvin il marziano / Marvin il marziano

