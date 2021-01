Riesci a trovare il pulcino nascosto tra le pecore? Si tratta della nuova sfida virale che sta facendo impazzire il web. Per renderla ancora più avvincente, ti consigliamo di rispondere in meno di un minuto. Finora, in questo lasso di tempo, ci è riuscito solo il 5% degli utenti.

La soluzione? Il pulcino si trova al centro dell’immagine leggermente a destra.

FONTE: Tiemposur

