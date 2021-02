Sfida visiva: quale dei personaggi che vedi nell’immagine è più al sicuro?

Quale dei personaggi che vedi raffigurati nell’immagine secondo te è più al sicuro? Apparentemente nessuno dato che il numero 4 sta per cadere in un pozzo, il numero 3 sta per calpestare un rastrello, il numero 2 sta per sbattere contro un albero. E il numero 4 sta per farsi investire da un’auto.

Eppure, se guardi attentamente l’immagine, la soluzione c’è, ma la presenza dei numeri sui 4 personaggi la rende meno intuitiva.

Noterai infatti che all’interno dell’auto c’è un quinto personaggio, non totalmente visibile. Ed è proprio lui quello più al sicuro! Ci avevi fatto caso?

FONTE: Mendozapost

