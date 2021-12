Aguzza la vista! Solo il 5% delle persone riesce a trovare la mela nascosta tra le palline di Natale in 10 secondi, tu ce la fai?

Oggi ti sfidiamo a trovare la mela nascosta tra le palline di Natale. Non è affatto semplice individuarla perché si mimetizza totalmente. Non è un caso se solo il 5% delle persone riesce a individuarla in 10 secondi.

Un consiglio prima di iniziare il gioco? Presta molta attenzione ai dettagli. E ora imposta il cronometro e mettiti alla prova.

Non ce l’hai fatta? Ecco di seguito la soluzione. Come vedi c’è una piccola foglia che spunta da una delle palline di colore rosso. È la mela!

