Sfida visiva: hai 15 secondi per trovare l’impronta di lince tra quelle di gatto, ci sei riuscito?

Sono tutte impronte di gatto quelle che vedi nell’immagine? Quasi tutte eccetto una, che è di lince. La sfida visiva non è affatto semplice, solo pochissime persone riescono a individuarla in meno di 15 secondi.

Ti consigliamo di osservare bene i dettagli, è l’unico modo per individuarla in tempo. A meno che tu non abbia una vista, e un intuito, incredibili!

Che aspetti? Imposta il cronometro, aguzza la vista e inizia la sfida.

Ci sei riuscito a individuare l’impronta di lince?

Se non ce l’hai fatta, eccoti la soluzione di seguito.

ILLUSTRAZIONI: mirabilinto.com

