La foresta nasconde un segreto, tra gli alberi si cela infatti un bellissimo gufo, totalmente mimetizzato con il contesto circostante.

Riesci a individuarlo in massimo 10 secondi? Sei avvertito, non è affatto semplice, tant’è che solo il 5% delle persone ce la fa in così poco tempo. E allora imposta il cronometro e mettiti alla prova!

Non ci sei riuscito? Ecco la soluzione di seguito.

