Osserva attentamente l’immagine, i gatti sembrano tutti identici ma uno è diverso per un piccolo particolare. Individuarlo non è per niente facile, pochissime persone ci riescono in soli 15 secondi e tu?

E allora aguzza la vista, concentrati sul disegno e prova a scovarlo!

Non ce l’hai fatta? Ecco la soluzione di seguito. Come vedi, un gatto ha la coda leggermente più corta degli altri.

ILLUSTRAZIONI: Mirabilinto

