Sfida visiva: hai 10 secondi per trovare l’unico fiore diverso dagli altri. Solo il 3% delle persone ci riesce

Nella sfida visiva ti oggi devi individuare in massimo 10 secondi l’unico fiore diverso da tutti gli altri. Non è affatto semplice trovarlo perché la differenza è minima. Infatti solo il 3% delle persone ci riesce.

Pensi di farcela? Imposta il cronometro e metti alla prova le tue abilità!

Non ce l’hai fatta? Eccoti la soluzione di seguito. Come vedi, il fiore cerchiato di rosso ha un pallino grigio chiaro anziché bianco come tutti gli altri.

ILLUSTRAZIONI: mirabilinto/Laura De Rosa

