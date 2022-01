I fiori che vedi nella seguente immagine ti sembreranno tutti uguali a prima occhiata, ma uno di essi in realtà è diverso. Riesci a individuarlo in meno di 10 secondi? Solo il 5% delle persone ce la fa in così poco tempo.

E allora imposta il cronometro e mettiti alla prova!

Non ce l’hai fatta? Ecco la soluzione di seguito. Come vedi, manca un pezzetto di strisciolina bordeaux, che è invece presente negli altri fiori.

