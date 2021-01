I cerchi nascondono tra le palline delle parole: quante ne riconosci?

Le immagini seguenti nascondono tra i puntini colorati delle parole ma non è così semplice individuarle. Tant’è che solo il 2% delle persone è in grado di riconoscerle in tutte le 10 immagini.

Secondo il gruppo Brindley che ha pubblicato la sfida visiva, solo il 5% delle persone ha indovinato l’ultima parola nascosta tra i punti.

Che ne dici di metterti alla prova?

Quante parole hai riconosciuto? Ed ecco le soluzioni:

reptile dribble popular culture light maximum serious popular diamond gravity

FONTE: Brindley Group