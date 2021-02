Quanti volti vedi nell’immagine? La sfida visiva del XIX secolo che solo l’1% riesce a risolvere anche oggi

Quante facce vedi in quest’immagine? Creata nel XIX secolo, questa sfida visiva continua a far parlare di sé. Perché nonostante gli anni, mette in crisi gran parte delle persone. Tant’è che solo l’1% è in grado di risolverla.

L’immagine nasconde più volti ma pochissime persone riescono a individuarli tutti. Ci riesci? Quanti volti vedi?

Se proprio non ci riesci, ecco la soluzione.

In tutto i volti sono 3, quello che vedi immediatamente e altri 2 nascosti.

FONTE: depor

Ti potrebbe interessare anche: