Quanti volti vedi in questa antica illustrazione?

Questa antica illustrazione chiamata “National Leaders Tree” è stata disegnata da un autore sconosciuto nel 1880 per Harper’s Illustrated. Tra i rami dell’albero nasconde una serie di volti e nel corso del tempo si è affermato che raffigurassero i leader indiani, sudamericani, russi anche se, inizialmente, a quanto pare raffigurava i leader britannici.

Probabilmente le persone nel corso del tempo hanno riconosciuto leader diversi a seconda della personale interpretazione. Per esempio alcuni hanno riconosciuto Margaret Thatcher e persino Mikhail Gorbachev. E’ una cosa molto interessante che dimostra come ognuno di noi sia influenzato, consciamente o inconsciamente, dal contesto in cui vive.

O forse l’autore stesso ha disegnato i volti nascosti in modo tale da lasciare libero spazio alle interpretazioni. E voi quanti volti vedete? Riconoscete qualche leader di oggi o di ieri?

Di seguito vi riportiamo la soluzione. A quanto pare infatti i volti nascosti sono 10 anche se c’è chi dice che ce ne siano di più. Voi quanti ne avete visti (e riconosciuti)?

FONTE: anintrospectiveworld/Harper’s Illustrated

