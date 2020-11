Qual è l’origine delle tue emozioni? Scoprilo con questo test psicologico

Qual è l’origine delle tue emozioni? Quando veniamo al mondo tutto ciò che conosciamo ci viene trasmesso dai nostri genitori. Soltanto crescendo il nostro mondo esterno si modifica, e di conseguenza cambia il nostro mondo interiore, prima interamente condizionato dalla famiglia di origine.

Tuttavia, alcuni di questi condizionamenti continuano ad agire in età adulta, anche se non ne siamo consapevoli. E questo test, che non ha validità scientifica né psicologica, tenta di rivelare, a modo suo, quanto il nostro mondo interiore è condizionato dalla famiglia di origine.

Come procedere? Basta guardare l’immagine, sceglierne una e leggere il profilo corrispondente.

I cerchi concentrici

Se hai scelto questa immagine, dove il cerchio più grande ingloba tutti gli altri, probabilmente nella tua vita hai dovuto affrontare molte difficoltà, successi e insuccessi, che ti hanno costretto a cambiare più e più volte. Il cerchio più interno, avvolto da vari cerchi vuoti, simboleggia la corazza che hai costruito intorno a te per proteggerti.

L’elefante

In questa immagine l’elefante stilizzato indica il mondo esterno, l’occhio rappresenta il tuo sé. Probabilmente i tuoi genitori ti hanno controllato parecchio e i tuoi partner si sono rivelati spesso possessivi. Ciò nonostante hai sempre desiderato l’autonomia, percependo il tuo sistema familiare come limitante e pieno di schemi disfunzionali che ti facevano sentire prigioniero.

Le mani e i cerchi

Qui il cerchio più esterno rappresenta il mondo esterno e il cerchio più interno rappresenta il tuo sé. L’immagine, che include anche delle mani, indica che il tuo presente è ancora condizionato da un forte evento passato, vissuto probabilmente tra l’infanzia e l’adolescenza. Evento che ti ha reso diffidente e che ti ha indotto a creare una barriera fra te e gli altri. Tendi infatti a non dare fiducia e fai fatica a legare con le altre persone. Preferisci la solitudine e restare in una comfort zone tutta tua. Sei anche molto razionale.

Il bene e il male

In questa immagine l’ottagono e i rettangoli rappresentano il mondo esterno, il simbolo yin e yang invece rappresenta un sé complesso. Probabilmente sei nato in un contesto poco chiaro, con scarsi punti di riferimento e messaggi ambivalenti. Nella vita hai dovuto imparare a distinguere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato da solo. E per te è piuttosto difficile accettare alcune parti di te stesso.

La mano e l’occhio

Il mondo esterno è rappresentato dalla mano e l’occhio rappresenta il sé, che qui risulta ben strutturato e forte. La tua famiglia sembra averti fornito un’educazione emotiva buona, infatti riesci a gestire anche lo stress con equilibrio, senza perdere d’occhio i tuoi obiettivi. Sei anche una persona molto elastica.

L’aquila

In questa immagine mondo interiore e mondo esteriore si fondono. Questo significa che sei una persona molto legata al passato, piena di ferite e sensi di colpa, ma hai anche una forte voglia di emergere e di ribellarti agli schemi. Gli artigli simbolicamente ti tengono però attaccato al passato. Non hai molta fiducia in te stesso, anche a causa della tua famiglia di origine che non ti ha aiutato a coltivare una sana autostima.

FONTE: Psicoadvisor

