Qual è il problema che ti assilla? Scoprilo con questo test

Cos’è che non ti fa dormire la notte? Qual è il problema che ti assilla continuamente e come puoi risolverlo? Per scoprirlo prova a fare questo test.

È molto semplice, devi solo guardare l’immagine e scegliere una delle opzioni, senza pensarci troppo su. Quindi andare a leggere il profilo corrispondente.

Ti ricordiamo come sempre che si tratta di un test senza alcuna valenza scientifica, ma di un semplice passatempo.

Il Leone

Il leone rappresenta il sole e potrebbe segnalare che senti la necessità di fuggire da ciò che hai costruito con grande sforzo. Probabilmente ti assillano le responsabilità del tuo ruolo e avresti bisogno di intraprendere una nuova strada. Il consiglio è di prenderti un attimo di pausa per rifletterci su e ritrovare la motivazione necessaria per affrontare la realtà e i tuoi impegni. Non è detto che sia tutto da buttare!

La clessidra

La clessidra simboleggia il cerchio del tempo e nel tuo caso potrebbe segnalare che ti senti intrappolato in un’esperienza tragica o dolorosa del passato. Non puoi farci niente, devi imparare ad accettare quello che è accaduto, e andare avanti.

La luna

La luna simboleggia le emozioni e le verità nascoste, quindi potrebbe segnalare qualcosa di nascosto che ti tormenta. Impara ad esprimere i tuoi sentimenti anziché nasconderli, lasciati andare, e ritroverai la pace della mente.

La chiave

Se hai scelto la chiave probabilmente sei alla ricerca di risposte. Forse qualcosa della tua vita ti annoia oppure stai mettendo in discussione alcune cose, sta di fatto che è il momento giusto per trovare le risposte che cerchi. Un viaggio potrebbe essere rivelatorio.

La Mano di Fatima

Questo amuleto si dice protegga dalle forze del male e nel tuo caso potrebbe segnalare che il tuo spirito ha sete di libertà. Che aspetti a prestargli ascolto?

FONTE: mendozapost

