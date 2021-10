Peperoni rossi, gialli o verdi? Scegli i tuoi preferiti e scopri cosa rivelano di te

Belli da vedere con i loro colori accesi, buoni da mangiare grazie al sapore prelibato. Ottimi crudi ma anche cotti e soprattutto ricchi di proprietà nutrizionali. I peperoni contengono infatti moltissima vitamina C, addirittura più degli agrumi, e anche provitamina A. Per non parlare del contenuto di minerali e oligoelementi.

Com’è noto, ne esistono di vari colori: rosso, giallo e verde. Tu quali preferisci fra i tre? La risposta potrebbe rivelarti qualche curiosità sul tuo carattere. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Peperoni rossi

La polpa dei peperoni rossi è croccante e consistente, mentre il sapore è molto deciso. Se sono i tuoi preferiti, probabilmente hai un bel caratterino. Te la prendi facilmente quando qualcuno ti contraddice, tendi a essere un po’ scorbutico e non ti piace assolutamente perdere tempo. Vai dritto al punto senza curarti troppo di cosa accade intorno.

Peperoni gialli

I peperoni gialli sono carnosi, teneri e succosi, e ricchi di antiossidanti. Il loro sapore è più dolce rispetto a quelli rossi. Se sono i tuoi preferiti, probabilmente sei una persona molto affabile, disponibile e generosa. Sei sempre pronto ad aiutare gli altri e ad aggiustare le cose, mettendo una buona parola per tutti.

Peperoni verdi

I peperoni verdi hanno un gusto più acidulo e pungente rispetto agli altri, ottimi crudi e anche cotti. Sono inoltre dotati di proprietà depurative. Se sono i tuoi preferiti, probabilmente sei una persona che ama l’ironia. Ti piace provocare e destabilizzare le persone che hai intorno, soprattutto se ti sembrano troppo conformiste.

