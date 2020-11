Quale parte del corpo per te è più importante ? La tua risposta svela cosa dovresti cambiare nella vita

Quale parte del corpo è per te più importante? Il sistema nervoso o i muscoli? Lo scheletro o l’apparato digerente?

Rispondi e leggi il profilo corrispondente, che ti svelerà cosa dovresti cambiare nella vita.

Scheletro

Se hai scelto lo scheletro, probabilmente sei una persona che necessita di stabilità, cosa che ti rende troppo “regolare” in tutto. La tua non è una scelta, lo fai per sentirti al sicuro e in questo modo limiti la tua spontaneità. Questo atteggiamento ti crea difficoltà quando devi affrontare situazioni impreviste. Cerca di lasciarti andare di più.

Muscoli

La tua personalità è forte e determinata, ti impegni in tutto ciò che fai ma tendi a trascurare un po’ i sentimenti. Amore, amicizia, famiglia spesso per te vengono in secondo piano, ma è un errore sottovalutarle. Ripensaci.

Sistema circolatorio

Sei una persona molto sentimentale, per te l’amore è fondamentale nella vita, inteso in senso lato. Hai bisogno di mettere amore in tutto ciò che fai, non solo nel rapporto con le altre persone. A volte però tendi a trascurare te stesso tanto preso, come sei, dalle tue passioni e dai tuoi “amori”. Ricordati di te!

Sistema nervoso

Sei una persona molto razionale, intelligente e veloce ad apprendere le cose. Sei anche molto curioso ma un po’ pessimista. Inoltre tendi a dare troppa importanza ai pensieri, anche quando sarebbe il caso di metterli da parte. Cerca di non farti condizionare troppo dalla mente.

Apparato digerente

Sei una persona che ama prendersi cura di se stessa, godi dei piaceri della vita e cerchi il benessere. A volte però sei un po’ troppo egoista, dovresti imparare ad ascoltare di più l’opinione altrui e aprirti verso il mondo con umiltà.

FONTE: namastest

