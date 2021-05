Test: quale palla da bowling ti attira di più? La risposta rivela curiosità sulla tua personalità

In quest’immagine ci sono due palle da bowling e una di essa è più grande dell’altra. Scegline una soltanto e leggi il profilo corrispondente. Potresti scoprire alcune curiosità sul tuo carattere.

Non metterci troppo a scegliere e ricorda che è valida solo la prima risposta. Come sempre, ti ricordiamo che questo test non ha alcun valore scientifico ma è un semplice passatempo.

Che aspetti a metterti alla prova? Ecco l’immagine e i profili.

La palla più piccola

Se hai scelto la palla più piccola probabilmente sei una persona con grandi capacità di leadership, ma non ami metterti in mostra. Le persone si fidano di te e ti consultano spesso per consigli e informazioni.

La palla più grande

Se hai scelto la palla più grande, ami correre rischi, ti piace metterti continuamente alla prova, sei coraggioso e anche molto attento ai dettagli.

FONTE: genial.guru

