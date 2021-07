Origano, lavanda o menta? Scegli una pianta aromatica e scopri come affronti la vita

Origano, lavanda o menta? Sono tutte piante aromatiche dalle straordinarie proprietà, tu quale preferisci? Scegline una e scopri come affronti la vita.

Ti ricordiamo come sempre che si tratta solo di un gioco. Allora che aspetti? Scegli una pianta e leggi il profilo corrispondente.

Indice Origano

Lavanda

Menta

Origano

Erba aromatica molto apprezzata in cucina, l’origano vanta proprietà antinfiammatorie, antisettiche e antispasmodiche. Un vero alleato naturale della salute. L’olio essenziale viene spesso utilizzato per purificare la casa, soprattutto in caso di influenza e malattie respiratorie. Se hai scelto l’origano, sei una persona che sa prendersi cura di se stessa. Sia a livello fisico, probabilmente ami fare sport, che a livello mentale, dimostrando una consapevolezza fuori dal comune. Affronti la vita con equilibrio e saggezza.

Lavanda

Pianta erbacea aromatica dai fiori violacei, la lavanda viene utilizzata per profumare e rinfrescare gli ambienti ma anche, in aromaterapia, per combattere l’insonnia. E l’olio essenziale è altrettanto rilassante. Se hai scelto la lavanda, sei una persona che sa rilassarsi e godere delle piccole cose della vita. Ami i tempi dilatati, adori trascorrere momenti di relax in compagnia dei più cari amici. Qualità che ti proteggono dalla frenesia dei tempi moderni. A te la vita piace assaporarla giorno per giorno, senza stress.

Menta

Erba aromatica perenne e molto resistente, la menta cresce facilmente sia in vaso che in giardino. Vanta proprietà cicatrizzanti e disinfettanti, l’olio essenziale viene spesso consigliato per effettuare suffumigi in caso di raffreddore. Ottima in cucina, ha un profumo fresco e inconfondibile. Se hai scelto la menta, sei una persona frizzante e creativa, sforni continuamente nuove idee, non riesci mai a stare fermo. Per te il relax è movimento, sia fisico che mentale. Affronti la vita come se fosse un’eterna avventura.

Leggi anche: