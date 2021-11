Test personalità: Natale, Capodanno o Epifania? La festività che preferisci rivela qualcosa del tuo carattere

Natale, Capodanno ed Epifania sono alcune delle festività invernali più importanti del nostro calendario. Tu quale preferisci?

Rispondi alla domanda e scopri cosa rivela di te. Ti ricordiamo come sempre che questo test è un semplice passatempo per staccare un po’ la spina, un gioco come tanti, senza alcuna validità scientifica.

Indice Natale

Capodanno

Epifania

Natale

Ami la famiglia e le sue tradizioni. Preferisci la stabilità all’incertezza. Non sei troppo avventuroso e non cerchi emozioni forti, ma sei imbattibile nel godere delle piccole cose. Ti piacciono molto i rituali, li ritieni importanti e li celebri con partecipazione e reale coinvolgimento.

Capodanno

Frizzante, mondano, ami socializzare e condividere con gli altri i momenti spensierati della vita. Probabilmente hai parecchi amici e una vita piuttosto attiva. Non ami molto la monotonia, preferisci metterti continuamente in gioco. Le tradizioni non ti interessano più di tanto e ami le festività più che altro perché ti permettono di divertirti e staccare la spina dagli impegni quotidiani.

Epifania

Hai un animo misterioso e inquieto, sei attratto dall’ignoto e anche se lo temi, la curiosità di solito ha la meglio. Tant’è che ti spingi spesso in territori insoliti e inesplorati. Per quanto riguarda il tuo rapporto con le tradizioni, celebri solo quelle che ti fanno battere davvero il cuore. Ma guai a importi qualcosa che non ti va di fare, in questi casi preferisci tagliare la corda.

