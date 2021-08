Mare, montagna o campagna? Il test delle vacanze ti rivela alcune curiosità sul tuo carattere

C’è chi non vede l’ora di trascorrere le vacanze percorrendo sentieri impervi. Chi non pensa ad altro che al mare e alla spiaggia e chi sogna di rilassarsi in campagna, lontano dalla frenesia cittadina.

E tu dove preferisci andare in vacanza? Al mare, in montagna o in campagna? La risposta potrebbe svelarti alcune curiosità sul tuo carattere.

Come sempre ti ricordiamo che si tratta di un test senza alcuna validità scientifica, è solo un gioco e come tale va preso.

Indice Mare

Montagna

Campagna

Mare

Hai scelto il mare? Sei una persona socievole ed estroversa, ami fare nuove conoscenze e divertirti in compagnia. In vacanza ti piace esplorare il territorio, ma anche concederti lunghe pause all’insegna del totale relax.

Montagna

Hai scelto la montagna? Sei uno spirito avventuroso, ami la vita all’aria aperta e la natura incontaminata. Le tue vacanze sono all’insegna dell’esplorazione, poco importa la fatica! Anzi, le lunghe passeggiate in montagna, anche su sentieri impervi, ti ricaricano.

Campagna

Hai scelto la campagna? Sei una persona nostalgica, vuoi goderti la vita con lentezza. Ami i sapori autentici, ti piace dedicare del tempo a hobby manuali ispirati al passato. Sai apprezzare le piccole cose della vita perché sai guardare oltre le apparenze.

