Latte vegetale di soia, mandorle o riso? Il tuo preferito rivela chi sei

Il latte vegetale è una bevanda a base di cereali o frutta secca, un’ottima alternativa al latte vaccino. Ancora più buono, e soprattutto sostenibile, se viene preparato in casa con ingredienti genuini. Presta attenzione alle alternative che trovi in commercio, non sempre sono altrettanto affidabili. In ogni caso privilegia prodotti biologici e occhio a leggere bene le etichette.

Detto questo, probabilmente sai già che esistono diverse tipologie di latte vegetale e alcune delle più conosciute sono il latte di riso, di soia e di mandorle.

Tu quale preferisci fra i tre? Scegli il tuo preferito e scopri cosa rivela di te con questo test, un semplice gioco per passare il tempo e svagare un po’ la mente.

Latte di soia

È il latte vegetale con l’indice glicemico più basso e anche quello a più elevato contenuto proteico. Ricco di vitamina E e di acidi grassi poli-insaturi benefici per l’organismo. Purché sia biologico e non contenga, come può succedere con il latte di soia in commercio, addensanti e conservanti. Motivo per cui è meglio prepararlo in casa seguendo la nostra ricetta. Ma veniamo al test: cosa rivela di te? Se l’hai scelto come latte vegetale preferito, probabilmente sei una persona molto coraggiosa e determinata, difficile farti cambiare idea quando hai qualcosa in testa. Tendi a non mollare mai, anche se devi affrontare prove durissime.

Latte di mandorle

Il latte di mandorle è una bevanda vegetale ricca di calcio, sali minerali, fibre e acidi grassi essenziali. Ma anche in questo caso è meglio evitare i prodotti in commercio e prepararlo in casa con pochi, semplicissimi, ingredienti. Se è il tuo preferito, probabilmente sei una persona romantica e sensibile. Ti piace fantasticare e spesso ti ritrovi con la testa tra le nuvole. Sei un po’ sbadato e caotico nel tuo modo di fare. Ma d’altra parte spicchi in originalità.

Latte di riso

Il latte di riso ha un sapore dolce e delicato. L’ideale è prepararlo in casa perché quello in commercio, anche se naturale, può presentare aggiunte di olio vegetale, zuccheri o addensanti. Fra l’altro la ricetta è molto semplice. Se l’hai scelto, sei una persona dall’animo gentile e premuroso. Empatico, disponibile, generoso. Tutte qualità che fanno di te una persona davvero unica e speciale.

