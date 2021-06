Lato destro o lato sinistro? Scegli il tuo preferito e scopri che tipo di sognatore sei

Guardando l’immagine quale lato ti attira di più? Destro o sinistro? La risposta può rivelarti che tipo di sognatore sei.

Ci sono sognatori ad occhi aperti, sognatori coi piedi per terra, persone che concedono poco tempo ai sogni e altre che ci credono fermamente e si impegnano per realizzarli.

E tu? Per scoprirlo devi semplicemente scegliere un lato del disegno e leggere il profilo corrispondente. Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco.

Lato sinistro

Se hai scelto il lato sinistro, sei sicuramente un sognatore ad occhi aperti. I sogni fanno parte della tua quotidianità, concedi loro molto spazio, convinto che prima o poi li esaudirai tutti. L’idea di rassegnarti a una vita che non ti soddisfa non è proprio da te. L’unico problema è che tendi a non essere realista, sogni in grande ma nella realtà di ogni giorno ti impegni poco per concretizzare i tuoi desideri. Continua pure a sognare, è importantissimo, ma non dimenticarti della realtà circostante.

Lato destro

Se hai scelto il lato destro, sei una persona che ama sognare in grande ma sei anche molto realista. Ti impegni concretamente per esaudire i tuoi sogni, ci metti forza, determinazione, volontà, e spesso riesci nell’intento. Tendi ad avere sogni concreti ma non lasci spazio alle fantasticherie. In un mondo iper-produttivo può sembrare un atteggiamento positivo ma in realtà può trasformarsi in un limite. Le cose più belle e geniali sono nate da sogni impossibili!

