L’illusione ottica diventata virale che ha disorientato migliaia di persone

Questa illusione ottica è diventata estremamente popolare su facebook dov’è stata condivisa da migliaia di utenti. Molte persone non riuscivano infatti a distinguere la figura in primo piano. Prima di continuare a leggere e scoprire di cosa si tratta, provate a guardare l’immagine e a rispondere. Cosa vedete?

Optical Illusion: Man Walking into the Woods.Or… Dog running to camera. Kinda cool.#movepenticton #moveradio Credit: Jam Press Posted by Penticton's Move on Friday, February 5, 2021

Si tratta di un barboncino ma c’è chi ha confuso la coda del cane con la parte posteriore della testa di una persona. Qualcuno ha visto un uomo in fuga che si è poi trasformato in cane. La testa del barboncino, da alcuni utenti, è stata interpretata persino come uno zaino.

Insomma, nonostante per alcuni sia chiaramente un barboncino, per molti altri non lo è affatto.

FONTE: Facebook

