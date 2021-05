L’illusione ottica in pietra più vecchia del mondo custodita nel tempio indù. Vedi un toro o un elefante?

L’illusione ottica del toro e dell’elefante, una delle più antiche del mondo, si trova in un tempio indiano.

Il tempio indù di Airavatesvara, costruito nel comune di Darasuram, in India, su volere del re Rajaraja Chola II nel XII secolo, custodisce l’illusione ottica più antica del mondo.

Il bassorilievo in pietra raffigura due corpi di animali con le teste sovrapposte e fuse. Si tratta di un trucco visivo che permette di vedere un toro se ci si concentra sull’animale a sinistra, e un elefante se ci si concentra sull’animale di destra. L’animale nel suo complesso probabilmente rappresenta il dio Shiva o l’unità tra le divinità induiste.

In realtà non è l’unica illusione ottica della sua epoca, immagini simili si possono trovare nel tempio Vijaya Vittala ad Hampi e nel tempio Rameshwaram sull’isola di Rameshwaram. In ogni caso, è davvero curiosa!

FONTE: Atlas Obscura

