Illusione ottica: la prima cosa che vedi ti rivela chi sei

Guarda l’immagine, cosa cattura immediatamente la tua attenzione? L’illusione ottica nasconde diverse figure: due alberi, due volti umani di profilo e un viso inquietante.

Tu cosa hai visto per primo? La risposta potrebbe svelarti qualche curiosità sulla tua personalità. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Alberi

Hai notato immediatamente gli alberi? Significa che sei una persona saggia ed equilibrata, ma anche forte e coraggiosa. Sai dare ottimi consigli e affronti con positività qualunque sfida che ti si presenti.

Due volti di profilo

Hai visto da subito i due volti di profilo? Sei una persona molto empatica e aperta nei confronti degli altri. Hai sempre una parola buona per gli amici, ma anche per i semplici conoscenti. Ti piace incoraggiare le persone, aiutarle, sostenerle nei momenti buoni e cattivi.

Volto con occhi inquietanti

Hai notato immediatamente il volto centrale contraddistinto da due occhi inquietanti? In questo caso sei una persona che sa andare oltre le apparenze. Difficile ingannarti! Sei astuto e molto intuitivo.

