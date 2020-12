L’immagine si muove o è ferma? L’illusione ottica che vi stupirà

Gli omini salgono le scale e poi si lanciano giù e nel frattempo cambiano colore. O no? E’ la nuova illusione ottica che sta girando in queste ore sui sociale e in particolare su Twitter.

L’immagine, una breve GIF che dura pochi secondi, mostra una sorta di scala su cui alcuni omini sembrano salire per poi tuffarsi. Ma è davvero così? Affatto. I nostri occhi ancora una volta ci ingannano.

In realtà, che ci crediate o no, tutti gli omini fermi. A muoversi è solo l’ultimo. Siete assolutamente certi di vederli in movimento? In realtà a darvi questa illusione è lo scorrere dei colori. Solo l’omino più a destra corre, quasi volesse uscire da questo psichedelico gioco. Grazie ai loro colori cangianti, le figure sembrano correre e cadere, quando in realtà sono completamente statiche.

Ecco l’illusione ottica:

Si tratta di un fenomeno ben noto, ampiamente descritto da uno studio dell’Università di Stanford sulle moshce:

“Se un punto luminoso appare in una posizione e poi riappare in una posizione spostata a destra, tendiamo a vedere un singolo oggetto che si muove da sinistra a destra. È un effetto di base e sta alla base dei movimenti apparentemente fluidi che vediamo nei film e nelle animazioni”.

Non ci credete? Provate a riguardare attentamente l’immagine. Resterete a bocca aperta!

Fonti di riferimento: Twitter/Jagarikin, Stanford University

