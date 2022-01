L’incredibile illusione ottica della maschera veneziana cela un dolce segreto, riesci a vederlo?

Anche quest’anno si è svolto il prestigioso concorso “Best Illusion of the Year” promosso dalla rivista Scientific American e tra le illusioni ottiche in gara si è distinta “Mask of Love”, che non ha vinto ma è arrivata tra i finalisti.

L’illusione ottica mostra una maschera veneziana intorno al volto sfocato di una persona. Ma cela un dolce segreto. Riesci a individuarlo?

Gran parte delle persone tende a riconoscere un solo volto nell’immagine e questo perché il cervello è influenzato nella percezione da una serie di fattori nonché dagli elementi circostanti, che lo portano fuori strada in modo del tutto inconsapevole.

Anche il profilo scuro del volto contribuisce a ingannarlo, dando l’idea che la persona raffigurata guardi verso il basso.

Eppure, quel volto apparentemente solitario nasconde in realtà un volto di donna e un volto di uomo intenti a baciarsi. Solo dopo averli visualizzati, il cervello riesce a percepirli in modo alternato. Questo tipo di illusione prende il nome di “illusione bistabile”.

