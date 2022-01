L’illusione ottica di Fraser che sembra una spirale ma in realtà non lo è

Avete mai sentito parlare della spirale di Fraser o falsa spirale? Si tratta di un’illusione ottica concepita dallo psicologo britannico James Fraser nel 1908, che pubblicò i risultati delle sue scoperte sul British Journal of Psychology , in un articolo intitolato “A New Visual Illusion of Direction”.

A prima occhiata sembra effettivamente una spirale, ma in verità è composta da cerchi concentrici che ingannano il nostro cervello, dando l’impressione di una spirale che converge verso il centro. Praticamente il nostro cervello non riesce a percepire i cerchi come separati gli uni dagli altri.

La distorsione visiva, che è tale a causa del modo in cui retina e cervello elaborano le immagini, è prodotta combinando un modello di linea regolare (i cerchi) con parti disallineate (le linee di colore diverso), un effetto potenziato dalle componenti a spirale dello sfondo.

E voi riuscite a vedere i singoli cerchi? Seguendo la linea del cerchio con un dito dovreste riuscirci.

FONTE: New World Encyclopedia

