Cosa vedi per primo in questa illusione ottica? La risposta svela quanto sei empatico

Cosa vedi in quest’immagine? Si tratta di un’illusione ottica che può essere interpretata in più modi. Puoi infatti vederci una farfalla o due volti di profilo.

Concentrati sull’immagine e leggi il profilo corrispondente alla prima cosa che noti per scoprire quanto sei empatico.

Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco senza alcuna validità scientifica.

Due volti

Se hai visto da subito due volti, sei una persona molto empatica. Tendi infatti a percepire istintivamente lo stato d’animo altrui e a metterti nei panni delle persone, senza giudicarle. La tua sensibilità è preziosa.

Farfalla

Se hai visto per prima cosa la farfalla, tendi a non empatizzare troppo con gli altri. Sei sensibile ma un po’ chiuso in te stesso. Forse anche per questo motivo non percepisci in modo istintivo le emozioni altrui.

Leggi anche: