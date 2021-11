Illusione ottica: elefante o volto femminile? La prima cosa che vedi rivela un tratto della tua personalità

Le illusioni ottiche ci tengono spesso compagnia online, sia quelle più serie, frutto di esperimenti e studi scientifici, che quelle puramente ludiche. Nient’altro che passatempi per staccare la spina e rilassarsi un po’.

L’illusione ottica che ti proponiamo oggi nasconde un elefante e un volto femminile. Ma solo la prima cosa che vedi, quella che attira immediatamente la tua attenzione, rivela un tratto della tua personalità.

Elefante

Se hai notato subito l’elefante, sei una persona un po’ pigra. Non ami fare troppi sforzi, ti piace indugiare a letto fino a tardi e rifuggi dall’eccessiva frenesia. Ma non sei una persona apatica o senza interessi, tutt’altro, semplicemente ami ogni tanto il dolce far niente e hai bisogno dei tuoi momenti di assoluto relax.

Volto femminile

Hai notato da subito il volto femminile? Sei una persona molto attiva, vivace e piena di energia. Non stai mai fermo, ami svegliarti presto al mattino e hai tanti diversi interessi, hobby, attività. Anche la tua mente è in continuo movimento.

