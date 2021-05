L’illusione ottica della bambina che affonda nel marciapiede sta facendo impazzire il web

Questa illusione ottica ha fatto il giro del web divenendo in poco tempo virale. Guardando la foto, si vede una bambina che affonda in un marciapiede, con la parte inferiore del corpo immersa in un ipotetico buco. A pubblicare la foto è stata sua madre su Reddit, accompagnandola con queste parole:

“Questa è mia figlia, dov’è il resto del suo corpo? Eccolo, io lo vedo, e tu?”

No, la mamma non ha incastrato la bambina nel cemento, niente paura! La parte inferiore del suo corpo è soltanto nascosta da un muretto, talmente somigliante al marciapiede da sembrare una continuazione di quest’ultimo. L’illusione è dovuta sia alla posizione della bambina che all’angolazione dello scatto.

Nonostante la spiegazione, molti utenti continuano a non vedere il muretto. Qualcuno ha commentato la foto dicendo, “Sono stufo di vederlo perché il mio cervello non riesce a risolverlo“. Un altro utente ha detto di vedere un buco nel terreno, un altro ancora ha aggiunto, “Continuavo a cercare un muro tra l’erba e la ragazza e mi si stava aggrovigliando il cervello.“

Voi cosa vedete? Se non riuscite a risolvere l’enigma e a scoprire il trucco, vi consigliamo di concentrarvi sul gomito della bambina, dovrebbe aiutarvi a capire dove finisce la strada e inizia il muretto.

