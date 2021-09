Quale dei due cerchi centrali è più grande? L’illusione ottica che confonde il cervello

Guardando l’immagine, quale dei due cerchi centrali vi sembra più grande? Probabilmente il cerchio sulla destra, ovvero quello circondato da cerchi più piccoli. Ma non è così. Si tratta di un’illusione ottica conosciuta come “Illusione di Ebbinghaus“, dal nome dello psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus.

In realtà i due cerchi centrali sono identici ma appaiono diversi perché circondati da cerchi più piccoli o più grandi. Il cervello interpreta in modo diverso la loro grandezza in rapporto al contesto, rappresentato in questo caso dalle diverse dimensioni dei cerchi circostanti.

Dato che il cerchio arancione sulla destra è circondato da cerchi piccoli, il cervello lo interpreta come più grande. E accade esattamente il contrario con il cerchio circondato da cerchi più grandi, che sembra più piccolo.

A quanto pare, però, l’illusione di Ebbinghaus inganna molto più gli adulti dei bambini piccoli. Secondo uno studio i bambini di età inferiore ai 7 anni risultano infatti meno influenzati dalla dimensione dei cerchi circostanti.

