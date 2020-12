Donna giovane o anziana? L’immagine che secondo gli scienziati rivelerebbe la tua vera età

Questa immagine, nota con il nome di “La moglie e la suocera”, comparve per la prima volta nel 1888 su una cartolina tedesca, ridisegnata nel 1915 da un fumettista britannico, William Ely Hill, che la pubblicò sulla rivista umoristica americana Puck, accompagnato dalla didascalia: “In quest’immagine ci sono entrambe, trovatele“. Fu lo psicologo statunitense Edwin Boring a renderla popolare nel suo ambiente professionale, pubblicando un articolo intitolato “A New Ambiguous Figure“. E da allora è stata utilizzata molte volte in ambito psicologico per evidenziare come il cervello elabora le immagini.

Partendo proprio da essa, uno studio del 2018 condotto presso la Flinders University in Australia, ha dimostrato che viene percepita in modo diverso a seconda, proprio, dell’età.

L’immagine mostra sia una giovane donna con lo sguardo rivolto altrove, sia il profilo di una signora anziana con lo sguardo rivolto a sinistra rispetto a chi la guarda. I ricercatori hanno mostrato l’immagine solo una volta a ciascun partecipante (sia uomini che donne) per mezzo secondo, quindi hanno chiesto loro quanti anni avesse la donna.

Le persone con età compresa tra i 18 e i 30 anni tendenzialmente vedevano per prima la giovane donna, mentre le persone con più di 30 anni tendevano a vedere prima la signora anziana.

Voi cosa vedete? Ecco qualche suggerimento per aiutarvi: il mento della donna più anziana è il petto della giovane donna, il naso delinea il volto della giovane, l’orecchio di quest’ultima è l’occhio dell’altra.

Perché la percezione cambia a seconda di quanti anni abbiamo? Perché secondo questa ricerca i pregiudizi legati alla propria età influenzano la percezione subconscia del viso.

FONTE: Nature

