Gioco dell’oca, Tombola o Monopoly? Scegli il gioco da tavolo che ti piace di più e scopri cosa rivela di te

I giochi da tavolo sono un passatempo che conquista grandi e piccini. Da quelli più classici ai più innovativi. E oggi sono i protagonisti del nostro test.

Devi scegliere il tuo preferito tra Gioco dell’oca, Tombola e Monopoly, e leggere il profilo corrispondente per scoprire cosa rivela di te.

Ti ricordiamo come sempre che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Gioco dell’oca

Se hai scelto il famoso Gioco dell’oca, sei ambizioso e determinato ma di solito raggiungi i tuoi obiettivi pian piano, senza andare troppo di fretta. Preferisci goderti il percorso e consideri tutti gli eventuali ostacoli, senza lasciare nulla al caso.

Tombola

Se hai scelto la Tombola, credi nella fortuna e ti affidi spesso al caso, anche nelle scelte quotidiane. Non hai paura di osare, quando vuoi fare qualcosa ti butti senza pensarci troppo su. Non ami la pianificazione.

Monopoly

Se hai scelto il Monopoly, sei una persona molto ambiziosa e anche piuttosto competitiva. Hai bisogno di continue sfide per sentirti appagato. Non pianifichi tutto nel dettaglio, spesso fai scelte in modo istintivo, lasciandoti guidare dal tuo spiccato intuito.

