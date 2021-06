Qual è il giaguaro e quale il leopardo? Hai 10 secondi per indovinare a chi appartiene il manto maculato

Sono simili ma non uguali. Stiamo parlando del giaguaro e del leopardo, il cui manto maculato trae spesso in inganno. I due esemplari, oltre a presentare alcune differenze a livello fisico, il giaguaro di solito risulta più robusto rispetto al leopardo, sono leggermente diversi anche per il colore e il tipo di maculato che caratterizza le rispettive pellicce.

Entrambi presentano macchie ad anello nere, dette rosette, ma solo in uno dei due queste ultime hanno dei punti neri all’interno e risultano più estese. Nell’altro, invece, le rosette sono più piccole e non hanno i punti interni.

Li sapete riconoscere? Qual è il giaguaro e quale il leopardo? Avete 10 secondi di tempo per rispondere. Non barate!

E per verificare se la risposta è corretta, eccovi la soluzione.

A differenza del leopardo, il giaguaro ha dei punti all’interno di alcune macchie ad anello, che sono fra l’altro tendenzialmente più grandi.

