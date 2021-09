Scegli la frutta e verdura che preferisci in base al colore e scopri qualche curiosità sul tuo carattere

Mangiare molta frutta e verdura fa bene alla salute, ma sapevi che le diverse tonalità, per via della presenza di speciali pigmenti, vantano proprietà e caratteristiche specifiche? Proprio così!

Nel test di oggi ti invitiamo a scegliere la frutta e verdura del tuo colore preferito. Rossa, arancione, gialla, verde oppure blu-viola.

Dopodiché ti basterà leggere il profilo corrispondente per scoprire cosa rivela di te. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco.

Frutta e verdura di colore rosso

Arance rosse, ciliegie, cipolle rosse, fragole, lamponi, melograno, pomodori, rape rosse, sono molti i frutti e gli ortaggi di questo colore. Che devono la loro tinta ai pigmenti come il licopene e gli antociani. Se preferisci frutta e verdura di colore rosso, sei una persona avventurosa e vivace, passionale e piena di vita. Ti piacciono le emozioni forti, hai bisogno di esperienze intense, una vita troppo sedentaria e noiosa non fa certo per te.

Frutta e verdura di colore giallo

Ananas, limoni, patate, peperoni gialli, la frutta e verdura di questo colore vanta innumerevoli proprietà. Per esempio gli agrumi gialli sono ricchi di vitamina C e acido folico. Se hai scelto questo colore, sei una persona estremamente solare, aperta ed energica. Probabilmente ami la vita all’aria aperta, pratichi qualche attività fisica, e ti piace divertirti con amici e nuovi conoscenti.

Frutta e verdura di colore arancione

Zucca, pompelmo, carote, arance, un vero elisir di benessere. I vegetali arancioni sono solitamente ricchi di carotenoidi, gli agrumi di questo colore contengono molta vitamina C e acido folico. Se hai scelto frutta e verdura di questo colore, sei una persona saggia ed equilibrata. Ti piace il silenzio, probabilmente ami la meditazione, adori rilassarti nel bel mezzo della natura incontaminata, magari in compagnia di un buon libro.

Frutta e verdura di colore verde

Avocado, broccoli, carciofi, cetrioli, kiwi, lattuga, lime, rientrano nella frutta e verdura verde, colore dovuto principalmente alla presenza del pigmento clorofilla. Se hai scelto questo colore, sei una persona molto attenta al benessere fisico e mentale. Probabilmente ami fare sport e senti la necessità di mangiare in modo salutare, più degli altri. Sei una persona organizzata, puntuale e precisa.

Frutta e verdura di colore blu-viola

Fichi, melanzane, mirtilli, more, prugne, susine, la frutta e verdura blu e viola include pigmenti naturali denominati antociani che vantano proprietà antiossidanti. Se hai scelto questo colore, sei una persona che ha bisogno dei propri spazi per rigenerarsi. Non ti piace molto la folla, ami le avventure insolite, i luoghi nascosti, i paesaggi incontaminati e soprattutto la lentezza.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: