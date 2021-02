Fissa il punto nero per 10 secondi, cosa vedi? L’illusione ottica che sta ‘spaventando’ il web

Questa illusione ottica sta spopolando ma anche spaventando il web. L’immagine beige con punti colorati subisce un’insolita metamorfosi quando si fissa, per almeno 10 secondi, il puntino nero.

Ebbene, secondo molti utenti, dopo un po’ i colori che circondano il punto nero scompaiono lasciando spazio solo al beige. Altre persone hanno dichiarato di aver visto il punto dividersi in due, fino a vederlo scomparire totalmente. E altri ancora affermano che le macchie colorate sbiadiscono ma non scompaiono del tutto.

Black dot optical illusion baffles people online https://t.co/ovrmuF4Ga9 via @YahooIndia — Prerna Chauhan (@tuenia) February 10, 2021

Secondo l’utente di twitter Amanita, che per prima ha condiviso il post, “l’occhio può vedere correttamente solo in una piccola area della retina. Quindi, per vedere l’intera immagine, dobbiamo muovere l’occhio e poi il cervello costruisce l’immagine recuperando ciò che vede intorno, principalmente il beige”.

Migliaia di persone si sono messe alla prova fissando il punto nero e commentando l’illusione ottica.

Che aspettate a provarci? Cosa vedete?

