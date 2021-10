Finferli, porcini o champignon? Scegli i tuoi funghi preferiti e scopri cosa rivelano di te

Ma quanto sono buoni i funghi! Per non parlare delle innumerevoli proprietà benefiche di quelli commestibili. Ricchi di carboidrati, proteine, sali minerali e vitamine. Ottimi per preparare risotti, vellutate, gnocchi e gustosi condimenti.

Il test di oggi li vede protagonisti e per scoprire cosa dicono di te, devi scegliere i tuoi preferiti tra finferli, porcini e champignon. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Finferli

Funghi gallinacci, gallucci o galletti, sono tanti i nomi con cui vengono chiamati i finferli, la cui denominazione scientifica è Cantharellus cibarius. Ideali per preparare risotti, spaghetti, per arricchire patate al forno e prelibate zuppe. Se li hai scelti, sei una persona che ama le emozioni forti. Hai bisogno di avventure ai limiti e di esperienze estreme per sentirti appagato. Ti annoi facilmente e appena puoi ti concedi qualche fuga dalla normalità.

I porcini sono una delle varietà di funghi più amate in assoluto nonché una delle più conosciute. Vengono utilizzati nella preparazione di numerose ricette, sia freschi che essiccati. Puoi prepararci un prelibato risotto, lasagne e torte salate, cous cous e persino muffin. Se li hai scelti, sei una persona che sa godere di ogni singolo momento della vita, per te la felicità si nasconde nelle piccole cose. Non hai bisogno di chissà quali avventure per sentirti vivo e provare meraviglia.

I funghi champignon sono forse i più utilizzati in assoluto in cucina, si contraddistinguono per il gusto delicato che li rende particolarmente versatili. Facili da coltivare anche a casa propria. Se li hai scelti, sei una persona estremamente adattabile, molto generosa e di larghe vedute. Ti piace dialogare con gli altri e confrontarti con punti di vista anche molto diversi dai tuoi. Ascolti davvero quello che le persone hanno da dire.

