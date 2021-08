Fagioli, lenticchie o ceci? Scegli il tuo legume preferito e scopri chi sei

I legumi vantano innumerevoli proprietà benefiche, ricchi di proteine, potassio, fosforo, calcio e ferro, contengono molta fibra alimentare e hanno un basso indice glicemico. Insomma, sono davvero preziosi nonché i protagonisti del test di oggi. Come funziona?

Scegli il legume che preferisci tra fagioli, lenticchie e ceci. Dopodiché leggi il profilo corrispondente per scoprire alcune curiosità sul tuo carattere.

Indice Fagioli

Lenticchie

Ceci

Fagioli

Ne esistono numerose varietà, sono ricchi di proteine e fibre ma contengono anche sali minerali e carboidrati, energetici ed economici. Se hai scelto i fagioli, sei una persona rapida e concreta, ami raccogliere velocemente il frutto del tuo lavoro, a cui ti dedichi con grande entusiasmo e determinazione.

Lenticchie

Ricche di fibre solubili, ottime per mantenere in salute l’apparato digerente, le lenticchie sono uno dei legumi più antichi consumati dall’uomo. Se le hai scelte, sei una persona previdente e pensi al futuro. Ami risparmiare e organizzare tutto nei minimi dettagli, senza mai farti trovare impreparato.

Ceci

I ceci sono legumi ricchi di magnesio, calcio, fosforo, ferro e potassio, ottimi per preparare numerosi piatti, dalle insalate alle zuppe. Se li hai scelti, sei una persona pratica e calata nel presente. Ti dai molto da fare, sei concreto e con i piedi per terra. Ami la sicurezza e non voli troppo con la fantasia.

