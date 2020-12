Donna, uomo o gallina? La prima cosa che vedi rivela il tuo carattere

Vedi una donna, un uomo o una gallina? La prima cosa che vedi guardando l’immagine rivela alcuni tratti del tuo carattere, che magari ignori. Non sempre infatti siamo consapevoli dei nostri difetti e dei nostri punti di forza.

Questo test, semplice e divertente, potrebbe fornirti qualche suggerimento. Di seguito trovi i profili corrispondenti, mettiti alla prova e leggi la risposta.

Donna con il rossetto rosso

Se hai visto per prima cosa la donna con il rossetto rosso, probabilmente sei una persona molto determinata, in grado di portare a termine qualunque impresa. Non ti tiri indietro nemmeno di fronte agli obiettivi più difficili. Anzi, gli ostacoli ti stimolano a dare il meglio di te stesso. Sei anche molto lucido in merito alle scelte da fare in ogni situazione.

Uomo con i baffi

Se hai visto per prima cosa l’uomo con i baffi, sei una persona molto intelligente e in qualunque ambiente attiri l’attenzione su di te. Puoi contare su un ricco bagaglio di conoscenze e abilità, che ti aiutano a primeggiare in ogni situazione.

Gallina

Se hai visto la gallina, probabilmente sei una persona scrupolosa, attenta, concentrata. Ti piace analizzare le situazioni razionalmente e nel corso del tempo hai imparato a non lasciarti influenzare troppo dal passato. Ti piace conoscere le persone in ogni loro aspetto.

FONTE: la100

