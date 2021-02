Come vedi queste linee? La stravagante illusione ottica della cecità di curvatura

In rete circola un’illusione ottica scoperta dallo psicologo giapponese Kohske Takahashi nel 2017, dove delle linee ondulate sembrano linee a zig-zag.

Anche se le coppie di linee formate da segmenti chiari e scuri sono tutte curve, all’occhio umano sembrano diverse, alcune ondulate, altre a zig-zag. Queste ultime cambiano colore sul picco superiore oppure sul picco inferiore, sull’avvallamento o sulla punta. Ed è proprio questo cambio di colore netto, in queste aree, a farle sembrare ad angolo anziché ondulate.

Secondo Takahashi potrebbe dipendere da un conflitto che si innesca nel sistema visivo dovuto al modo in cui distinguiamo curve e angoli nel mondo di ogni giorno, dove ci siamo dovuti adattare alle geometrie artificiali angolari della modernità.

Takahashi al Telegraph ha spiegato l’illusione ottica in questi termini:

“Direi che i nostri occhi e il nostro cervello potrebbero essersi adattati dal punto di vista evolutivo a rilevare gli angoli in modo più efficiente delle curve. Siamo circondati da prodotti artificiali, che hanno molti più angoli di quanto non ne abbia l’ambiente naturale, e quindi la nostra visuale. Questo fenomeno visivo non causa alcun problema nella nostra vita quotidiana, altrimenti qualcuno avrebbe trovato prima questa illusione”.