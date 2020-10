Come stringi il pugno? L’antico test del samurai che svela qualcosa in più sulla tua personalità

Il modo in cui stringi il pugno potrebbe svelare qualcosa in più sulla tua personalità. Lo dice un antico test del samurai, secondo il quale basta chiudere la mano e osservare in che modo lo fai per capire chi sei. D’altronde si sa, il linguaggio del corpo la dice lunga su di noi, anche se non ne siamo consapevoli.

E allora stringi il pugno, guarda l’immagine e verifica quale dei 3 è più somigliante al tuo. Di seguito la spiegazione.

Pugno 1

Sei una persona molto motivata, carismatica e non hai problemi a raggiungere i tuoi obiettivi. Ami aiutare gli altri e lottare per l’interesse collettivo. Hai un carattere determinato e forte, non ti rassegni facilmente.

Pugno 2

Sei una persona molto entusiasta e onesta, saggia e sempre pronta ad aiutare chi soffre. Spesso hai a che fare con organizzazioni di beneficenza. Sei anche molto idealista, generoso e talentuoso nella comunicazione.

Altre tue qualità sono la creatività, la spontaneità, la perseveranza.

Pugno 3

Sei una persona tendenzialmente taciturna e discreta, molto sensibile anche se non sempre lo fai vedere. Abbassi la guardia, infatti, solo quando ti senti al sicuro. Sei anche molto ambizioso e determinato se hai un obiettivo in testa e non ti lasci scoraggiare dai fallimenti.

FONTE: motivationalfearless

