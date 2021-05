Cioccolato, fragola o vaniglia? Scegli un gelato e scopri dove dovresti vivere

Qual è il tuo gusto di gelato preferito tra quelli che vedi nell’immagine? Cioccolato? Fragola? Vaniglia? Scegline uno soltanto per scoprire dove dovresti vivere.

Non è detto che il posto in cui ti trovi faccia davvero per te. E il gelato che preferisci potrebbe aiutarti a trovare la tua destinazione ideale.

Chissà che la risposta non ti dia il coraggio di trasferirti! Nel frattempo potresti concederti almeno un viaggio.

Indice Cioccolato

Fragola

Vaniglia

Cioccolato

Hai scelto il gelato al cioccolato? Hai un animo passionale, curioso e avventuroso. Il luogo in cui dovresti vivere è l’India, una terra ricca di colori, sapori, profumi. Così sfaccettata da non annoiare mai. Potrai raggiungere montagne incontaminate, rilassarti su bellissime spiagge, esplorare città e villaggi, meditare nei templi, conoscere tradizioni uniche al mondo.

Fragola

Hai scelto il gelato alla fragola? Sei più un tipo da Caraibi, per te la vita ideale è all’insegna del relax. Niente di meglio che trascorrere le tue giornate passeggiando su spiagge di sabbia bianchissima, tuffandoti nelle acque rigeneranti del mare cristallino. Perché non pensare a un chioschetto tutto tuo?

Vaniglia

Hai scelto il gelato alla vaniglia? Il caldo non fa per te, preferisci i luoghi freddi, li trovi decisamente più rigeneranti. Che ne dici dei paesi scandinavi? La natura è meravigliosa e le città non sono da meno. Pensa per esempio alla bellezza dei fiordi norvegesi o ai parchi incontaminati della Svezia. E che dire di una città come Stoccolma? Non ti resta che fare le valigie e partire.

