Cervo, orso o lupo? L’animale della foresta che preferisci rivela una parte di te

Sono molti gli animali che popolano la foresta e tra i più conosciuti ci sono i cervi, gli orsi e i lupi. Quale dei tre stimola di più la tua fantasia? E quale preferisci?

La tua risposta potrebbe rivelarti qualche curiosità sul tuo carattere. Come sempre ti ricordiamo che è solo un gioco e come tale va preso.

Indice Cervo

Orso

Lupo

Cervo

Nobile, fiero, maestoso e un po’ riservato, proprio come te. Il cervo è un animale piuttosto schivo ed elegante, attento a ogni minimo rumore, sempre pronto alla fuga in caso di necessità. Probabilmente anche tu sei una persona un po’ guardinga, hai bisogno di tempo per fidarti davvero di qualcuno ma quando ti lasci andare, sei generoso e bendisposto.

Orso

Animale solitario e schivo, l’orso non ama troppo la compagnia dei suoi simili. Preferisce di gran lunga la libertà. Ma non è così aggressivo come viene dipinto. Attacca solo in caso di necessità. Se l’hai scelto hai un carattere apparentemente burbero, sicuramente non sei molto socievole ma d’altra parte hai un cuore buono e generoso.

Lupo

Il lupo non è solitario come lo si dipinge. In realtà è un animale sociale che ama il branco e difende strenuamente la propria famiglia. Se l’hai scelto, probabilmente ami molto il gruppo, la tua famiglia e le persone care che ti circondano, per cui saresti disposto a qualunque sacrificio.

