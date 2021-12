Sfida visiva: uno dei cani è diverso dagli altri, riesci a trovarlo in meno di 10 secondi?

L’immagine che vedi include cani di 3 diversi colori ma della stessa identica forma, ad eccezione di uno. Qual è il cane diverso?

La sfida consiste nell’individuarlo in meno di 10 secondi. Non è semplicissima, solo poche persone ci riescono in così poco tempo. E tu?

E allora imposta il cronometro e inizia la sfida guardando l’immagine sottostante.

Ce l’hai fatta a individuarlo? Se non sei riuscito, eccoti la soluzione di seguito. La differenza sta in una delle zampette, posizionata in modo diverso rispetto a tutti gli altri cani.

Illustrazione: mirabilinto.com

