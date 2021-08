Cane o gatto? Il tuo animale preferito rivela la tua vera personalità

C’è chi ama sconsideratamente i cani e chi preferisce di gran lunga i gatti. Animali domestici amatissimi ma decisamente diversi.

Moltissimi studi scientifici li vedono protagonisti e secondo alcune ricerche, come questa, la preferenza umana per gli uni o per gli altri rivelerebbe alcune curiosità sulla propria personalità.

E tu chi preferisci? Cane o gatto? Rispondi alla domanda e leggi il profilo corrispondente.

Cane

Se preferisci i cani, probabilmente hai un carattere dominante, estroverso e tendenzialmente competitivo. Secondo uno studio condotto da Beatrice Alba e Nick Haslam, il cane tende infatti a sottomettersi di più alla volontà umana rispetto al gatto, e il suo temperamento accomodante si sposa meglio con le persone che amano dominare. Inoltre, stando a un’analisi condotta da Facebook sulle “persone gatto” e sulle “persone cane”, chi predilige i cani tende a essere più estroverso e orgoglioso.

Gatto

Se preferisci i gatti, probabilmente ami la solitudine, sei introverso e ti piacciono gli hobby “domestici”. L’analisi condotta da Facebook sulle “persone gatto” e sulle “persone cane”, che ha preso in esame un campione di circa 160.000 individui, ha infatti scoperto che gli amanti dei gatti sono più frequentemente single rispetto agli amanti dei cani. Inoltre amano molto leggere, guardare la tv e i film. Inoltre, le “persone gatto” tendono a vivere più in città che in campagna.

